"Wir möchten die Klimaziele, die sich unser Land gesetzt hat, erreichen - insbesondere fühlen wir uns an das Pariser Abkommen gebunden", sagt Lindner der ZDF-Sendung "Berlin direkt." Aber Lindner schränkt ein: Das Pariser Abkommen nehme das Jahr 2030 in den Blick. "Wenn wir das Jahr 2020 nehmen: Da sind die Ziele so ehrgeizig, dass bei gleichzeitigem Verzicht auf die Kernenergie in Deutschland Strukturbrüche drohen würden, ohne dass das etwas Positives fürs Weltklima bewirken würde", so Lindner. Eine solche Politik hielte er nicht für verantwortbar.