Butterwegge: Das ist so ähnlich wie die Frage: Wird sich die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland vertiefen? Wenn die politisch Verantwortlichen die wachsende soziale Ungleichheit, sowohl in der Gesellschaft insgesamt als auch zwischen den Regionen, also auf der vertikalen wie in der horizontalen Achse, nicht als Kardinalproblem unserer Gesellschaft erkennen und konsequent dagegen angehen - dann wird sich diese Kluft noch mehr vertiefen. Und dann werden sich auch die Regionen weiter auseinanderentwickeln.