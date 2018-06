Christopher Daase ist Professor für Internationale Organisation an der Universität Frankfurt am Main. Außerdem ist er Ko-Direktor und leitet den Programmbereich I – Internationale Sicherheit – am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) und gibt die Zeitschrift für internationale Beziehungen heraus. Quelle: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

Daase: Es gab immer Krisen und Konflikte zwischen den Partnern. In den 1970er Jahren ging es um Handelskonflikte zwischen den USA und Deutschland. Später wurden sicherheitspolitische Themen wie die Nachrüstung im Rahmen der G7 diskutiert: Fragen, die zu heikel waren, um sie öffentlich oder in den formalen Institutionen besprechen zu können. Aber in der G7 ging es. Im informellen Gespräch sind häufig auch Lösungen gefunden worden.



heute.de: In der Vergangenheit haben US-Präsidenten dieses Format noch wertgeschätzt. Warum verweigert sich Donald Trump?



Daase: Er ist kein Fan von multilateralen Verhandlungen. Er dominiert lieber sein Gegenüber aus einer Position der Stärke heraus. Das gelingt ihm leichter, wenn er nur mit einer Person verhandelt und nicht einer Gruppe gegenübersteht, die sich möglicherweise auch noch gegen ihn zusammenschließt.