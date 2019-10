Daniel Gerlach: Es haben sich zwar viele Kräfteverhältnisse geändert, aber so neu ist die derzeitige Situation eigentlich nicht. Die Türkei war in den vergangenen Jahren immer wieder militärisch in Syrien aktiv. Sie ist jetzt stärker aktiv. Und Russland spielt hier eine wichtige Rolle. Aber letztendlich ist es nicht so, dass sich die Allianzen so fundamental geändert haben. Was sich geändert hat, ist die Haltung vieler internationaler Staaten gegenüber dem Regime.