Mau: Das heißt, dass viele Dinge, die für die Leute in der DDR wichtig waren wie etwa Formen des Zusammenlebens und die starke soziale Gleichheit, in der vereinigten Bundesrepublik keine starke soziale Wertschätzung mehr erfahren haben. Die Leute im Rostocker Viertel Lütten Klein, in dem ich aufgewachsen bin, haben zum Beispiel erfahren müssen, dass die Plattenbauten, in denen sie einst sehr zufrieden und gut situiert gewohnt haben, plötzlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu Problemquartieren geworden sind. Viele, die es sich leisten konnten, sind weggezogen. Zurück blieben Ältere, Ärmere. Durch diese Veränderungen wuchsen die Spannungen in solchen Wohngegenden. Das sind diese Frakturen, die die ostdeutsche Gesellschaft bis heute belasten.