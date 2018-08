Der Wirtschaftsaufschwung wurde auf Pump unterhalten Robert Halver, Finanzexperte

Die hohe Verschuldung von Privatleuten und Unternehmen im Ausland und in harter Währung fällt nun auf die Schuldner zurück. Aber vielleicht auch auf die Gläubiger? Gewiss, manche Bank wird um ihre Gelder in der Türkei fürchten müssen, wenn die Schuldner unter der Last zusammenbrechen. Da wird es auch nicht helfen, wenn Erdogan Konkurse schlicht als "Verrat am Volk" nennt und sie, könnte er es denn, am liebsten verbieten möchte.