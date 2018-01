Macron: Nun, die eines entschlossenen Staatschefs, der willensstark und glücklich die Geschicke Frankreichs lenkt. Ich habe die versprochenen Reformen auf den Weg gebracht. Die Arbeitsrechtsreform ist die ehrgeizigste, die jemals in Frankreich umgesetzt wurde. Sie hat zu Protesten geführt, aber die Verordnungen habe ich vor wenigen Wochen schon unterschrieben. Einige treten sofort in Kraft, andere in den kommenden Wochen. Das ist also schon geschehen. Wir haben mehr als 150 Seiten des Arbeitsgesetzes neu geschrieben. Das ist wirklich ein grundlegender Wandel.