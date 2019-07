Abels: Dieses Verfahren ist explizit der komplexen und mehrgleisigen Legitimationskonstruktion geschuldet. Bis vor zehn Jahren hatte das Parlament keine relevanten Rechte in Bezug auf die Wahl des Kommissionspräsidenten. Der Lissabon-Vertrag hat hier mehr Rechte gebracht. Und das Parlament hat es 2014 verstanden, diese großzügig auszulegen, in dem es das Spitzenkandidatenverfahren aus der Taufe gehoben hat, das im Vertrag selber gar nicht vorgesehen ist. Die Idee dahinter ist, die EU in Richtung einer normalen parlamentarischen Demokratie zu entwickeln, in der die Kommission einer Regierung entspricht. Dies Modell ist aber nicht unproblematisch.