Außenminister Heiko Maas (SPD) hat nach den westlichen Angriffen in Syrien eine diplomatische Initiative im Syrien-Konflikt angekündigt. "Wir versuchen, den politischen Prozess neu aufzusetzen", sagte Maas der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Deutschland werde von den internationalen Partnern dazu in Anspruch genommen. "Das wollen wir auch tun", so Maas. Er forderte unter anderem eine Waffenruhe in Syrien - das müssten auch die Russen akzeptieren, die die Hand über das Regime in Syrien hielten. Maas betonte, dass es keine militärische Anforderung an Deutschland gegeben habe.