Leonhard: Der Blick auf die Phase nach 1918 zeigt, dass Demokratien niemals eine Selbstverständlichkeit sind. Die Tatsache, dass unsere bundesrepublikanische Demokratie bereits seit Jahrzehnten existiert, ist keine Garantie dafür, dass es immer so weiter geht. Ein kritischer und nüchterner Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen ist deshalb immer notwendig. Die Menschen in der Weimarer Republik erlebten, wie sich soziale und wirtschaftliche Verwerfungen auf die politische Stabilität auswirken. Aber entscheidend war doch, dass in Deutschland große Teile der konservativen Eliten am Ende der 1920er Jahre nach einem Weg suchten, die demokratische Republik und den Parlamentarismus loszuwerden. Wenn man sich das vor Augen führt, wird deutlich: Nicht alles, was in unserer Gegenwart mehr Unruhe, mehr Instabilität und mehr Unsicherheit bedeutet, verweist gleich auf Weimarer Verhältnisse.