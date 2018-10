Georg Schild ist Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Universität Tübingen. Quelle: Privat

Schild: Der Supreme Court hat 1898 klargestellt, dass man einem Kind ausländischer Eltern, das in den USA geboren war, nicht die US-Staatsbürgerschaft verweigern darf. Damit ist seit 120 Jahren die herrschende Meinung: Wer in den USA geboren wird, kriegt den amerikanischen Pass. Punkt. Trump macht nun ein Fass auf mit der Frage, was der Einschub "und ihrer Gesetzeshoheit unterstehen" bedeutet. Darunter sind eigentlich ausländische Diplomaten mit Immunität gemeint. Die Frage lautet nun: Könnte man den Verfassungszusatz auch so verstehen, dass Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere darunterfallen? Doch diese Frage kann am Ende nicht Trump, sondern nur der Supreme Court beantworten.