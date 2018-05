In der BAMF-Affäre geht es um die Bremer Außenstelle der Behörde. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl bekommen haben, obwohl sie keinen Anspruch hatten. Horst Seehofer steht in der Kritik, weil er erst spät von dem Skandal erfahren hat. In dem ZDF-Interview weist Seehofer auch darauf hin, dass er seit langer Zeit Kritiker des BAMF sei. Der Skandal in Bremen bekräftige ihn auch in der Auffassung, dass sogenannte Ankerzentren notwendig seien. Er kündigte an, Details für diese zentralen Asylentscheidungsstellen übernächste Woche vorlegen zu wollen. Aus vielen Bundesländern kommt Kritik an Seehofers Plänen.