Krahnen: Die Leitlinie "America first" bringt den Wunsch nach einem internationalen Wettbewerbsvorteil in die Regulierungsdebatte. Das ist ein Rückschritt, da wir im Rahmen der G20 und des Baseler Ausschusses diese nationale Orientierung eigentlich zugunsten eines einheitlichen globalen Ordnungsrahmens für die Finanzindustrie überwunden hatten. Insofern bedeutet "America first" hier eine Wende, die irritiert. Wettbewerb führt immer zu Gegenmaßnahmen auf der Seite der Wettbewerber und somit letztlich zu einem Wettlauf der Standards nach unten. Das können wir in der Finanzmarktregulierung nicht gebrauchen.