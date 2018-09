heute.de: Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Topjuristen Brett Kavanaugh bringen Donald Trumps Favoriten für den frei werdenden Richterposten am Obersten Gericht der USA in Bedrängnis. Zwar weist Kavanaugh die Anschuldigungen weit von sich, aber die Diskussion um ihn ist in vollem Gang. Gerät er vor der schon sicher geglaubten Berufung ins Straucheln?