Schricker: Aktuell geht es darum, dass eine neue Regelung auf den Weg gebracht wird. Da bringen sich alle Seiten in Stellung. 2017 haben wir vom Ifo-Institut im Rahmen der Bundestagswahl zur Ausgestaltung der Arbeitszeiten befragt und zu Vorschlägen, die damals von verschiedenen Parteien dazu gemacht worden sind. Und wir waren überrascht zu sehen, dass die Unternehmen, obwohl damals auch der Arbeitnehmerverband und die Gewerkschaften schon massiv argumentiert haben, relativ entspannt und gelassen reagierten.



Wir haben zum Beispiel gefragt, ob es denn ein echtes Bedürfnis nach einer Ausweitung der Arbeitszeiten gibt und da haben 60 Prozent der Unternehmen angegeben, bei einer Wahlmöglichkeit die Arbeitszeiten so zu lassen, wie sie sind. Und nur fünf Prozent wollten sie erhöhen. Von daher habe ich den Eindruck, dass die Debatte in den Medien oft sehr hitzig geführt wird, um sich eben in Stellung zu bringen, aber Arbeitnehmer und Arbeitgeber das in der Realität oft gar nicht so, sondern eher neutraler und gelassener sehen.