Korte: Ja, auch Rechtsextremismus. Zumal jeder Wähler in Brandenburg klar vor Augen hat, welche Vergangenheit der Spitzenkandidat hat. Er blinkt nicht nur nach rechtsextrem, er kann auch diesem Lager zugerechnet werden. Jeder Wähler ist in der Verantwortung, dass er nicht nur Protest wählt, sondern auch ein rechtsextremes Gedankengut durch den Spitzenkandidaten mit befördert hat. Das muss man eindeutig so einordnen.