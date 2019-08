Korte: Das muss man einüben, ohne jede Frage. Vor allem die Fraktionsvorsitzenden wären dann in einer völlig neuen Rolle. Was man vorher an Ideen abgearbeitet hat aus der Staatskanzlei, wird jetzt eher aus dem Parlament initiiert. Eine Idee, die von Anfang an keine Chance hat, eine Mehrheit zu bekommen, wird sich nicht umsetzen lassen. Andererseits können Parlamentarier sich in ihrer eigenen Souveränität Mehrheiten organisieren. In Nordrhein-Westfalen wurde das zwei Jahre lang eingeübt und viele Abgeordnete fanden das gut, verklären es im Nachhinein sogar nostalgisch. Sie hatten einen persönlichen Machtzuwachs als Abgeordnete, der nie mehr wieder so groß war, wie in dieser Zeit.