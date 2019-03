Koller: In den letzten Monaten hat sich der IS vermehrt auf Guerilla-Taktiken konzentriert, denen eine konventionelle Armee wenig entgegenzusetzen hat. IS-Kämpfer nutzen beispielsweise Selbstmordanschläge oder verstecken sich in der Bevölkerung. Ein vollständiger Sieg, wie ihn Trump voraussieht, wird unter diesen Voraussetzungen in naher Zukunft nicht zu erreichen sein.



In der Region beobachtet man außerdem eine Fragmentierung der dschihadistischen Szene und teilweise eine Verlagerung nach Nordafrika, etwa nach Libyen. Bei einer anhaltend instabilen politischen Lage in diesen Ländern geht also immer noch eine relativ große Gefahr vom IS oder neu zusammengesetzten dschihadistischen Gruppierungen aus.