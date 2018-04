Cemila Heme ist stellvertretende Vorsitzende der humanitären Hilfsorganisation "Kurdischer Roter Halbmond" (Heyva sor a kurd). Sie kommt gerade aus der umkämpften Stadt Afrin im Nordwesten Syriens. Das türkische Militär war am 20. Januar in die Provinz Afrin einmarschiert, um die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen. Nach aktuellen Meldungen sind die türkische Armee und ihre syrischen Verbündeten der oppositionellen "Freien Syrischen Armee" (FSA) in die Stadt Afrin vorgedrungen.



Nach Schätzungen hielten sich dort zuletzt zwischen 300.000 und 500.000 Menschen auf. Die Vereinten Nationen sprechen von "alarmierenden Berichten" über zivile Opfer aufgrund der Schlacht um Afrin. Wie viele Einwohner die Stadt inzwischen verlassen haben, weiß niemand genau. Manche Schätzungen gehen von 150.000 Flüchtlingen aus; der "Kurdische Rote Halbmond" gibt dagegen weitaus höhere Zahlen an. Cemila Heme spricht von "800.000 bis 900.000 Menschen". Diese Zahlen können nicht überprüft werden.



Das Interview mit Heme führten Jochen Reidegeld, stellvertretender Generalvikar des Bistums Münster, und Michael Wilk, Notfallmediziner aus Wiesbaden, während einer humanitären Mission in Qamishlo, Nordsyrien. heute.de hat zuvor bereits über eine geplante deutsche Aufbauhilfe im Nordirak berichtet. Hemes Augenzeugenbericht gibt heute.de unverändert wieder. Nur an wenigen Stellen ist die Übersetzung sprachlich leicht korrigiert worden.

Helferin aus Afrin: "Wir schreien um Hilfe"