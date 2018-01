Maihold: In Venezuela gibt es kaum noch Akteure, die dazu in der Lage wären. Das gilt auch für das Militär, das traditionell eine Sonderrolle hat. Heute aber ist es so eng mit dem System verstrickt, dass da keine vermittelnde Position erkennbar wird. Es müsste also Hilfe von außen kommen. Zuletzt hat es der Vatikan versucht und ist gescheitert. Ich denke, erfolgversprechend wäre nur ein Versuch, bei dem Kuba und die USA einbezogen würden.