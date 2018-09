Vassiliadis: Das ist ja ein Zeitraum, über den wir noch streiten. Aber selbst, wenn wir ihn mal annehmen, hat das ja nicht unmittelbar damit zu tun, was dort in Hambach passiert. In Hambach geht die Auseinandersetzung ja in den letzten Jahren schon ein Weilchen voran. Und wir haben ja schon Verzögerungen gehabt. Das heißt: Hier geht es in Hambach darum, ob in den nächsten Jahren weiter Kohle gefördert wird und nicht um 2035. Und ich glaube, dieser Punkt muss deutlich unterstrichen werden: Wenn der Hambacher Forst nicht gerodet wird, dann ist sehr sehr schnell Schluss dort in diesem Revier.