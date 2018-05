Bewusst habe die Bekanntgabe des Ergebnisses in einer sachlichen Weise stattgefunden, also zum Beispiel ohne Applaus oder Jubel. "Ich fand' das richtig so, dass alle sagen: Das ist nicht der Erfolg der Einen über die Anderen." Scholz reagierte damit auf Kritik, die SPD-Führung habe Euphorie bei der Verkündung des Ergebnisses vermissen lassen. In dem Interview kündigte Scholz auch an, den Blick jetzt nach vorne richten zu wollen: "Wir haben zusammengefunden über die Diskussion und werden geschlossen unsere Kraft dafür verwenden, dass die SPD die Fragen des 21. Jahrhunderts beantwortet."