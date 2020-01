Meier: Der Iran hat objektiv wenig zu gewinnen, wenn es aus dem Abkommen aussteigt. Damit würde man die Europäer und auch Russland und China dazu bringen, deutlicher gegen den Iran Stellung zu beziehen. Die anderen Teilnehmer des Abkommen haben kein Interesse daran, dass der Iran zu einem Atomwaffenstaat wird und ein vollständiger Ausstieg hätte so gedeutet werden können. Problematisch ist natürlich, dass der Iran im Bereich der Urananreicherung nun keine Einschränkungen mehr befolgen will und jetzt in der Lage wäre, weitere Kapazitäten aufzubauen. Aber das wird nicht von heute auf morgen passieren. Es wird dauern, eine größere Menge von Zentrifugen wieder in Betrieb zu nehmen. Und die IAEO kann das weiterhin beobachten. Es ist also zumindest kurzfristig nicht zu befürchten, dass sich der Iran heimlich wieder eine Atomwaffenoption schafft.