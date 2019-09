heute.de: Auch am Montag gingen die Proteste weiter. Schüler streikten vor Unterrichtsbeginn. Können Sie einschätzen, wie viele junge Menschen sich beteiligt haben?



Wong Yik Mo: Trotz massiver Einschüchterungen haben sich am Montagmorgen mehr als tausend Schüler den Protesten angeschlossen. Bei vielen Schülern wurden Leibesvisitationen in der U-Bahn oder auf offener Straße vorgenommen. Einige Schüler haben einen Eintrag in der Schule bekommen, weil sie schwarze Mundschutzmasken in ihrem Rucksack hatten oder am Streik beteiligt waren. Auch diesmal spritzte die Polizei aus Hubschraubern eine farbige Flüssigkeit, um die Schüler zu markieren und später zu identifizieren. Am Nachmittag nahmen 30.000 Studenten an einem Streik an der Chinesischen Universität in Hongkong teil.