Magdalena Freudenschuss: Wenn Peter auf Trainings ist, bin ich eigentlich immer mit ihm in kontinuierlichem Kontakt. An diesem 5. Juli konnte ich ihn den ganzen Tag nicht erreichen, und am Abend war mir klar, er hat sich zu lange nicht gemeldet. Gemeinsam mit seinen Kollegen haben wir dann herausgefunden, dass es zu dieser Verhaftung gekommen ist. Wir haben das schwedische und das deutsche Konsulat informiert und Kontakt mit der türkischen Menschenrechtsorganisation aufgenommen, die vor Ort in dieses Training involviert war.