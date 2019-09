heute.de: Was war die wichtigste Entscheidung gestern? Dass der Tory-Abgeordnete Phillip Lee die Seiten gewechselt hat?



Talbot: Der Tory-Abgeordnete Phillip Lee ist zu den Liberaldemokraten übergelaufen. Aber etwa 16 Tories haben ebenfalls gegen Johnsons Regierung gestimmt. Sie stehen nun innerparteilich unter Druck. Andere haben entschieden, dass sie bei der nächsten Wahl zurücktreten werden. Der Anführer der Tories in Schottland ist zurückgetreten. Eine ganze Gruppe von moderaten Tories verlassen das Johnson-Lager. Die europafreundlichen Abgeordneten wollen mit Johnson nichts mehr zu tun haben.



heute.de: Halten Sie Lees Parteiwechsel für glaubwürdig?



Talbot: Die Liberaldemokraten sind attraktiv. Sie sind in den Meinungsumfragen der Labour-Partei auf den Fersen. Die liberaldemokratische Parteichefin Jo Swinson schlägt in Umfragen den Labour-Chef Jeremy Corbyn bei der Frage, wer der bessere Premierminister wäre. Es könnte sein, dass wir einen historischen Wandel in der britischen Politik erleben.



heute.de: Warum hat Johnson plötzlich so viele Gegner in den eigenen Reihen?