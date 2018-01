Schild: Obama startete in sein Amt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, die Banken taumelten, die Weltwirtschaft steckte in einer tiefen Rezession. Unternehmen wie General Motors drohten bankrottzugehen. Obama musste in ganz kurzer Zeit entscheiden, ob er ein solches Unternehmen mit Staatshilfe retten will oder nicht. Im Gegensatz dazu lebt Trump heute in einer guten Welt. Natürlich gibt es Krisen, die gelöst werden müssen, aber er steht nicht unter einem solchen Druck, wie Obama ihn aushalten musste.