Funke: Es gab Versuche, zu einer Einigung zu kommen, die mit Hilfe der Ägypter unternommen wurden. Es kam da auch zu ersten Annäherungen. Aber irgendwann wurde dieser teilweise erfolgreiche Vertreter der Ägypter aus den Verhandlungen abgezogen und damit sind diese Bemühungen erstarrt. Ohne Vermittlung kriegen die das nicht hin. Auch die Zuspitzung in Gaza hat das erschwert. Daran sieht man, wie sehr die Entwicklung in Palästina von den Mächten außerhalb abhängig ist. Besonders natürlich von Israel. Aber wie ich die israelische Politik kenne, ist sie eher an einer Eskalation der Spannung interessiert, um dadurch die eigene Position zu stärken.