… wurde 1977 in Damaskus geboren und lebt seit 2014 in Berlin. Er studierte Regie in Athen und arbeitete zunächst als Regieassistent an Spielfilmproduktionen mit. Bevor er eigene Filme drehte, war er als Regisseur für arabische Fernsehprogramme und als freiberuflicher Kameramann für CNN und Thomson & Reuters im Einsatz.



2013 dokumentierte er in "Homs - Ein zerstörter Traum" den Bürgerkrieg in Syrien.

Bildquelle: BASISBERLIN Filmproduktion