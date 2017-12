Blume: Mehr und mehr stellen sich die gleichen Fragen wie dies auch zweifelnde Christen und Juden seit Jahrhunderten getan haben: Gibt es Gott wirklich? Warum haben in meiner Tradition Frauen weniger Rechte als Männer? Warum gab und gibt es im Namen meiner Religion so viel Gewalt? Im Irak haben mich zahlreiche Muslime und Ex-Muslime auf die Kriege zwischen Sunniten und Schiiten und den so genannten Islamischen Staat (IS) angesprochen und sich entsetzt darüber gezeigt, dass dieser sich auf authentische, islamische Traditionen stützen konnte. Immer mehr wenden sich schließlich vom Islam ab und anderen Religionen zu, die meisten belassen es aber noch beim "stillen Rückzug".