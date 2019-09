Rychard: Für Kidawa-Błońska ist es ein riesen Test, eine Zeit der Prüfungen. Wir kennen sie größtenteils daher, wer sie nicht ist: Sie ist keine aggressive, schreiende Person. Sie schiebt sich nicht in diese Unverschämtheit der Politik. Was wir erwarten, ist folgendes: wer ist Kidawa-Błońska, was hat sie selbst zu sagen? Und schafft sie die Rolle einer eigenständigen Politikerin anzunehmen. Ich denke, sie ist in der Lage dazu, sehr, sehr schnell zu lernen. Sie ist Soziologin und meiner Meinung nach verleiht ihr das Kompetenzen. Das werden wir also in kurzer Zeit sehen. Außerdem hat die PiS-Partei auf viele von der Opposition erwähnten Vorwürfe nicht reagiert, beispielsweise auf die Affäre im Justizministerium.