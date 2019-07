Czingon: Durch diese Rekrutierungspraxis der Investmentbanken bildet sich ein relativ homogenes, sozial privilegiertes Berufsmilieu heraus, das zum Rest der Gesellschaft kaum mehr Berührungspunkte hat - auch privat nicht. Man lebt in denselben Stadtvierteln, macht den Urlaub an denselben Orten, die Kinder besuchen denselben Kindergarten. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Berufsmoral. In einer solchen "Blase" erfährt man kaum Kritik. Vielmehr bestätigt man sich gegenseitig, dass das, was man macht, eine enorme Wichtigkeit und Bedeutung hat. Unter diesen Bedingungen wird es unwahrscheinlicher, eine reflexive Distanz beziehungsweise ein kritisches Verhältnis zur eigenen beruflichen Tätigkeit zu entwickeln.