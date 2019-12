Das dürfte auch an der Rolle der Kanzlerin liegen, deutet Walter-Borjans an. Er habe Angela Merkel während ihrer jüngsten Haushaltsrede im Bundestag so verstanden, dass die Forderungen der SPD bei ihr Eindruck gemacht hätten - etwa auch beim Thema Investitionen. Auch die Co-Chefin Saskia Esken sendet in dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr ausstrahlt, Entspannungssignale Richtung Union: "Man darf positiv gestimmt in die Gespräche gehen", sagt sie.