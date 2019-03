Es hat 20 Jahre gedauert, bis die Bischöfe so weit waren zu kapieren: Missbrauchsopfer sollten im Mittelpunkt stehen. Und jetzt müssen die jungen Bischöfe den Kopf hinhalten für das, was die alten Bischöfe verbockt haben. Meine Befürchtung ist: Wenn sie jetzt nicht wirklich an die tiefergehenden Ursachen drangehen, dann müssen in 20 Jahren die neuen Bischöfe den Kopf hinhalten für das, was die, die jetzt eigentlich etwas verändern könnten, verbockt haben.