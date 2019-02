heute.de: Trumps Rede war "die lahmste, albernste 'State of the Union' Ansprache aller Zeiten", twitterte die ultrakonservative Kommentatorin Ann Coulter. Trumps ehemaliger Kommunikationschef Anthony Scaramucci sprach dagegen von einem "Leitstern für die Wiederwahl". Was war Ihr Eindruck?



Todd Gitlin: Es war eine zusammengestückelte Rede, die klang, als sei sie von einem Computerprogramm erstellt worden. Trump redete wie ein Roboter, er las mehr schlecht als recht vom Teleprompter ab und konnte Namen und Worte wie "Holocaust" nicht korrekt aussprechen. Ein paar Häppchen für seine Basis waren dabei - der Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze, strengere Abtreibungsgesetze, Kampf gegen sozialistische Tendenzen, Stopp der Ermittlungen gegen ihn. Außerdem gab es ein paar nette Worte und vage Versprechen. Aber insgesamt klang das alles nicht authentisch.



heute.de: Ganz am Anfang seiner Rede klang es dennoch so, als versuche er, Einigkeit und Überparteilichkeit zu beschwören…



Gitlin: Seine Appelle an Überparteilichkeit sind nicht neu, das sind Proforma-Gesten, ein Ritual ohne Bedeutung. Das gilt übrigens nicht nur für Trump, sondern auch für die Demokraten. Für den Präsidenten sind Worte wie Konfetti. Er wirft sie in die Luft und hofft, Eindruck zu schinden. Er ist ein Showmaster.