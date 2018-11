Bäumer: Erstens hätte die AfD das Geld nicht annehmen dürfen. Sie hat es aber offensichtlich getan. Auf keinen Fall aber hätte sie es ein halbes Jahr liegen lassen und dann erst zurückschicken dürfen. Sie hätte es überhaupt nicht an den Sender zurückschicken dürfen. Laut Parteiengesetz muss sie es an die Bundestagsverwaltung oder an das Bundesverwaltungsamt schicken. Zweitens kam das Geld aus dem Nicht-EU-Ausland. Solche Parteispenden sind grundsätzlich verboten.