Finkeldei: Ich bin kein Experte für Gewaltprävention. Die Frage, die ich mir aus meiner Perspektive als Berater und Psychotherapeut stelle ist, was können wir gesellschaftlich also in Erziehung wie auch in der Beratung tun, um Menschen bereits früh in einem kompetenten Umgang mit eigenen großen Gefühlen wie Wut, Hass oder Verletzung zu unterstützen. In den Hinweisen, die wir Eltern nach dem Amokauf gegeben haben, steht deshalb auch: Werden sie selbst zum Vorbild und erklären sie ihren Kindern den Unterschied zwischen blindem Zorn und gesunder Wut und Trauer.