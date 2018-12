Gülistan Gürbey: Mit dieser Wahl tritt das Präsidialsystem endgültig in Kraft, und damit wird die derzeitig autoritär-autokratisch geführte Türkei unter Erdogan und seiner AKP endgültig zementiert. Denn der autoritäre Staats- und Regierungskurs läuft ja seit längerer Zeit auf Hochtouren. Es herrscht der Ausnahmezustand und es wird am Parlament vorbei per Dekret regiert. Im neuen Präsidialsystem hat der Präsident umfassende Vollmachten, während das Parlament und die Justiz geschwächt und damit die für liberale Demokratien unerlässliche Kontrolle der Gewaltenteilung kaum noch gegeben ist. Die Konzentration der Macht in der Person des Staatspräsidenten birgt die autokratische Gefahr eines "Ein-Personen-Regimes", was unter anderem auch von der Venedig-Kommission des Europarates sehr deutlich genannt wird. Die Türkei hat sich längst vom Konzept der westlichen, liberalen Demokratie verabschiedet.