Horton: Wenn wir uns ähnliche Fälle anschauen, dann ist das im amerikanischen Strafrecht so, dass, wenn der ausführende Täter drei Jahre Gefängnis bekommt, sein Auftraggeber mit einer deutlich höheren Strafe rechnen muss. So zwischen fünf und acht Jahren. Nach allen Fakten, die wir kennen, sind die Staatanwälte in New York, wo das Verfahren gegen Cohen zur Verurteilung gebracht wurde, zu dem Schluss gekommen, dass Donald Trump belangt werden kann, ja belangt werden sollte.



Es ist sogar möglich, dass es schon eine geheime, versiegelte Anklageschrift gibt. Wahrscheinlicher aber ist es, dass sie alles beisammen haben und in dem Moment loslegen, an dem seine Präsidentschaft beendet ist.