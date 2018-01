Großheim: Nach den Erkenntnissen der deutschen Behörden ist ja einer der Hauptangeklagten in diesem Prozess, Trinh Xuan Thanh, im letzten Sommer aus Deutschland entführt worden. Das hat die Beziehungen zwischen Vietnam und der Bundesrepublik massiv belastet, was die Führung in Hanoi in Kauf genommen zu haben scheint. Interessanterweise ist Thanh nicht, wie von vielen befürchtet, zum Tode verurteilt worden. Es sind mildernde Umstände angeführt worden. Es könnte sein, dass die vietnamesische Seite da eine Konzessionsentscheidung gemacht hat.