Die thüringische SPD hatte sich am Wochenende gegen den Eintritt in eine große Koalition auf Bundesebene ausgesprochen. Zuvor hatte der SPD-Vorstand für Sondierungsgespräche mit der Union gestimmt. Dabei ließen die Sozialdemokraten offen, ob die Gespräche in eine Koalition münden sollen oder in eine lockere Form der Kooperation. Voraussichtlich am 14. Januar will die SPD auf einem Sonderparteitag über die Aufnahme förmlicher Koalitionsverhandlungen entscheiden.