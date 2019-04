"Auf dem Land mangelt es also an Nachfrage nach Bauland."

Quelle: dpa

Waltersbacher: Die deutschen Großstädte verzeichnen seit Jahren ein demographisches und wirtschaftliches Wachstum. Immer mehr Menschen zieht es in den urbanen Raum, sie sehen hier Entwicklungsperspektiven, die ihnen in den ländlichen Gebieten fehlen. Auf dem Land mangelt es also an Nachfrage nach Bauland. In den Städten ist es umgekehrt, das Angebot ist knapp. Bei dichter Bebauung gibt es immer weniger unbebaute Grundstücke oder Brachen, und theoretisch verfügbare Flächen können oft nicht oder nur mühsam erschlossen werden. Dabei gibt es schon noch Platz in den Innenstädten, nicht nur in Berlin, in allen Großstädten. Ich meine wirklich Brachen und Baulücken, nicht Schrebergärten und Naherholungsgebiete. Es gibt noch Potenzial, Hunderttausende Wohnungen könnten theoretisch in den Städten entstehen!