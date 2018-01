Baum: Das Bundeskriminalamt ist nach all den Reformen, die es dort gegeben hat, eine Art zentrale Polizeibehörde mit sehr vielen Vollmachten - und es hat bereits seit 2004 die Kompetenz für die Abwehr des internationalen Terrorismus. Der Generalbundesanwalt kann außerdem in allen schwerwiegenden Staatsschutzstrafsachen einschreiten, die die innere oder äußere Sicherheit in besonderem Maße bedrohen. In diesem Fall übernimmt der Bund die Federführung bei den Ermittlungen.