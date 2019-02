Kardinal Marx: Das kann ich so nicht sehen. Ich habe die Rede ja selber gehört, habe sie auch vorher schon mal überflogen in der Nacht, weil ich sie zugänglich hatte. Gut, man kann immer sagen: Was hätte man wie sagen sollen? Aber der Papst ist sehr klar und er hat gesagt: Wir wollen nichts relativieren, wir wollen nichts beschönigen und er hat einige Guidelines, sozusagen einige Richtlinien, vorgegeben, an den die Bischofskonferenz nun ihre Arbeit machen müssen. Aber nicht alles kann von Rom erledigt werden.



Die Bischofskonferenzen sind gefordert, die Bischöfe sind gefordert in dieser großen Leitlinie - keine Vertuschung, Hinschauen auf die Opfer, Aufarbeitung der Vergangenheit - wirklich voranzuschreiten. Also so negativ würde ich das nicht sehen. Ich habe hier wirklich den Eindruck gehabt, hier wird klar gesprochen und auch deutlich die Linie vorgegeben. Aber das Umsetzen kann nicht alleine von Rom erfolgen, das ist auch unsere Aufgabe in den verschiedenen Bischofskonferenzen. Und das war natürlich hier das erste Mal, dass auf dieser Ebene ein wirklich weltweites Thema aufgegriffen wurde wie der sexuelle Missbrauch. Und das ist auch, denke ich, ein Zeichen für die Welt, dass das uns herausfordert. Alle miteinander.