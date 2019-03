Userinnen und User können so zu den Handlangern von Terroristen werden, weil sie zur Weiterverbreitung ihrer Tat und ihrer Botschaft beitragen.

Schumacher: Wir müssen uns genau überlegen: Welche Inhalte liken und teilen wir, nach welchen Inhalten suchen wir? Soziale Medien funktionieren nur, weil genügend Leute mitmachen. Userinnen und User können so zu den Handlangern von Terroristen werden, weil sie zur Weiterverbreitung ihrer Tat und ihrer Botschaft beitragen. Der Täter von Christchurch hat sich die Inszenierung ja genau überlegt.



heute.de: Wie gefährlich beurteilen Sie das Material?



Schumacher: Es gibt ein Manifest des mutmaßlichen Attentäters, in dem er sich auf andere Terroristen beruft und behauptet, er handle im Sinne Millionen anderer Weißer. Das setzt er medial perfide um. In seinem Video greift der Täter die Perspektive von Egoshooter-Spielen auf. Als Zuschauerinnen und Zuschauer sind wir so gezwungen, die Sichtweise des Schützen einzunehmen - so als würden wir die Waffe tragen und in die Moschee stürmen. Damit wird der Zuschauer nicht nur zum Augenzeugen, sondern auch zu einer Art Mittäter. Für Fanatiker, die der Ideologie einer "weißen Vorherrschaft" anhängen, ist so ein Videomaterial eine Einladung, die Tat zu verherrlichen oder gar nachzuahmen.