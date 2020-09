Naseef Naeem: In erster Linie geht es uns um einen neuen Gesellschaftsvertrag. Der Rat hat sich gegründet, um an der Umsetzung dieses Ziels zu arbeiten. Es ist an der Zeit, die syrische Gesellschaft nicht länger in Opposition und Regime zu unterteilen. Die syrische Zivilgesellschaft hat unter dem Konflikt gelitten und viele Opfer gebracht. Mehrheitlich war sie an den Entscheidungen dieses Konfliktes aber gar nicht beteiligt. Es ging also darum, diese Mehrheit anzusprechen und in irgendeiner Weise zu aktivieren. Wir wollen der syrischen Gesellschaft im Inn- und Ausland Gehör verschaffen.