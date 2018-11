Neitzel: Gewiss ist der Einzug der AfD in den Bundestag und in alle Landtage eine Zäsur auch für die politische Debatte. Die Grenze des Sagbaren wird dadurch zumindest teilweise verschoben. Von dem Argument der Weimarer Verhältnisse halte ich aber wenig. Die politischen Rahmenbedingungen waren doch vollkommen andere als heute. Auch das radikale politische Potential von links und rechts war viel, viel größer. Ich glaube auch nicht, dass unsere Demokratie wirklich in Gefahr ist.