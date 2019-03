Pischel: Wahrscheinlich wird das bedeuten, dass die nächsten ESA-Astronauten dann mit amerikanischen Raumschiffen zur ISS fliegen werden. Es gibt aber zunächst noch einmal einen letzten Start eines ESA-Astronauten im Juli von Baikonour aus. Und danach wird man halt sehen … . Wobei sicherlich auch klar ist, dass es nach wie vor Situationen geben wird, in denen russische Kosmonauten in amerikanischen Raumschiffen mitfliegen und umgekehrt. Einfach aus Sicherheitsgründen, um in der Lage zu sein, falls irgendetwas passiert, und um die Möglichkeit zu haben, mit dem jeweils anderen Raumschiff zur Erde zurückzukehren.



Hinsichtlich des Ausbildungsumfangs: Alles hängt immer von der Aufgabenstellung des jeweiligen Astronauten ab. Der Kommandant eines Raumschiffs muss sicherlich mehr trainieren als jemand, der - sagen wir einmal - Mitflieger ist. Und es ist schon jetzt so, dass alle Astronauten in den jeweils anderen Trainingszentren trainieren, um Redundanzen zu haben und zu wissen, wie man mit der jeweils anderen Ausrüstung umgehen kann.