Esch: Opels neuer Eigentümer PSA will schnell in die Profit-Zone. Dafür müssen Kosten gesenkt werden, worunter oftmals die Qualität der Produkte leidet. Entscheidend ist aber auch, dass das Top-Management sich für eine zukunftsfähige Strategie entscheidet, einen Masterplan entwickelt und diesen dann konsequent verfolgt. Und da ist für mich der große Unterschied zu Audi: Während es bei Opel in den letzten Jahren sehr viele Wechsel im Management gab, konnte Ferdinand Piech seine Strategie systematisch umsetzen.