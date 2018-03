Die SPD hat, trotz zunehmend schlechterer Ergebnisse bei Landtagswahlen, keine neue Machtperspektive mit Linken und Grünen gesucht. Gero Neugebauer

Neugebauer: Die Kritik, die sich in dem "Nein" ausdrückt, muss erkundet und in den Erneuerungsprozess einbezogen werden. Ein wesentlicher Teil des Neins dürfte durch die Erfahrungen der letzten Großen Koalition geprägt sein. Dort hat die SPD versäumt, auf Grundlage einer längerfristigen programmatischen Orientierung alternative politische Angebote zu machen. Außerdem hat die SPD trotz zunehmend schlechterer Ergebnisse bei Landtagswahlen keine neue Machtperspektive mit Linken und Grünen gesucht. Und auch an neuem Personal hat es der SPD in den vergangen Jahren gemangelt. All dies müssen Andrea Nahles und der Rest der Parteiführung nun bei einer Reform der SPD berücksichtigen.